Нельзя давать обещания, которых не может выполнить

Страны Запада допустили ряд серьезных ошибок в отношениях с Россией.

Одна из них – обещание Украине и Грузии вступить в НАТО, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европа и США не могут на данный момент выполнить эту договоренность, передает РИА Новости.

"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом <…> Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", - сообщил он в интервью телеканалу TF1.

Ранее о том, что не стоило обещать киевским властям членство в ЕС и НАТО, заявили в немецком бундестаге. Украине, чтобы выжить и развиваться, нельзя быть ничьим аванпостомю

"Членство Украины в НАТО является "красной линией" для России. Об этом российские власти говорят уже 20 лет подряд, - заявила лидер парламентской группы "АдГ" Алиса Вайдель.

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