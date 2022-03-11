Путин одобрил передачу военным ДНР и ЛНР трофейного оружия

Президент готов принять необходимые решения

Владимир Путин поддержал идею Сергея Шойгу о передаче трофейного вооружения военным Донецкой и Луганской народных республик. Президент России отметил, что часть захваченного у ВСУ оружия – западного производства.

"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик", - сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин поручил Шойгу заняться этим вопросом. Если потребуются какие-либо решения на президентском уровне, глава государства готов их принять, передает ТАСС.

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