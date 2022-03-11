Ростуризм анонсировал запуск двух программ туристического кешбэка

Одна из них предназначена для детей

Весной 2022 года в России начнутся сразу две программы туристического кешбэка. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказала пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В ведомстве напомнили, что 15 марта будет запущен следующий этап программы доступных путешествий. Кроме того, стартует программа детского кешбэка — возврат средств будет начисляться за путевки в детские лагеря.

Точный срок начала программы детского туристического кешбэка в Ростуризме не назвали, отметив, что она будет запущена "ориентировочно весной".

Приглашение поучаствовать в программе кешбэка получили все стационарные государственные и коммерческие лагеря в разных регионах России, сообщает АГН "Москва".

Из-за антироссийских санкций, в том числе закрытия воздушного пространства целого ряда государств, российские туроператоры несут крупные убытки. При этом спрос на туры по России в феврале упал в два-три раза.

В связи с этим туроператоры попросили продолжить программу туристического кешбэка и выделить на нее дополнительные деньги. Очередной этап программы туристического кешбэка должен бы продолжаться до 12 апреля, однако Ростуризм объявил о его досрочном завершении 1 марта — закончились выделенные на программу средства.

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