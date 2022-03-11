ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ростуризм анонсировал запуск двух программ туристического кешбэка

12:01
  • пятница
  • 11 марта 2022

Одна из них предназначена для детей

Весной 2022 года в России начнутся сразу две программы туристического кешбэка. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказала пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Россияне с начала года получили почти миллиард рублей туристического кешбэка

В ведомстве напомнили, что 15 марта будет запущен следующий этап программы доступных путешествий. Кроме того, стартует программа детского кешбэка — возврат средств будет начисляться за путевки в детские лагеря.

Точный срок начала программы детского туристического кешбэка в Ростуризме не назвали, отметив, что она будет запущена "ориентировочно весной".

Приглашение поучаствовать в программе кешбэка получили все стационарные государственные и коммерческие лагеря в разных регионах России, сообщает АГН "Москва".

Из-за антироссийских санкций, в том числе закрытия воздушного пространства целого ряда государств, российские туроператоры несут крупные убытки. При этом спрос на туры по России в феврале упал в два-три раза.

В связи с этим туроператоры попросили продолжить программу туристического кешбэка и выделить на нее дополнительные деньги. Очередной этап программы туристического кешбэка должен бы продолжаться до 12 апреля, однако Ростуризм объявил о его досрочном завершении 1 марта — закончились выделенные на программу средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Туристы
Туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.