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Жириновский посетит ближайшее заседание Думы

15:05
  • пятница
  • 11 марта 2022

Лидер ЛДПР готовится к выступлению

Глава ЛДПР Владимир Жириновский может посетить ближайшее заседание Государственной думы.
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Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Жалко, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", - цитирует его ТАСС.

Следующее заседание запланировано на 22 марта. Однако не исключено, что парламентарии могут собраться в конце следующей недели.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В ЛДПР подчеркивали, что политик продолжает работать из больницы. Между тем СМИ сообщали, что у Жириновского поражены 50-75% легких, а также развился двусторонний отит.

Напомним, Владимир Жириновский в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19.

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