Жириновский посетит ближайшее заседание Думы

Лидер ЛДПР готовится к выступлению

Глава ЛДПР Владимир Жириновский может посетить ближайшее заседание Государственной думы.

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. "Жалко, нет Владимира Вольфовича Жириновского. Он, кстати, собирается приехать на ближайшее заседание, готовится", - цитирует его ТАСС.

Следующее заседание запланировано на 22 марта. Однако не исключено, что парламентарии могут собраться в конце следующей недели.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. В ЛДПР подчеркивали, что политик продолжает работать из больницы. Между тем СМИ сообщали, что у Жириновского поражены 50-75% легких, а также развился двусторонний отит.

Напомним, Владимир Жириновский в декабре 2021 года в восьмой раз прошел вакцинацию от COVID-19.

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