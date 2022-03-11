В Раде заявили о близком крахе Украины

Зеленский, по данным депутата, давно за рубежом

Окончательный крах Украины – это вопрос времени. Армия понесла огромные потери, боеприпасы на исходе, в стране начинается голод, заявил ккраинский оппозиционный депутат Илья Кива.

"ВСУ за две недели непрерывных боев вымотано и понесло огромные потери. Боекомплекты ко всем видам вооружения заканчиваются и брать их негде - склады уничтожены", - написал Кива в Telegram-канале.

Депутат утверждает, что на Украине начинается тотальный голод. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский, по данным Кивы, давно сбежал за границу. Свои воззвания Зеленский посылает из-за рубежа, в то время как западные страны только имитируют поддержку, приводит сообщение депутата РИА Новости.

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