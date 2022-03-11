Цена на газ в Европе впервые с марта упали ниже 1300 долларов

Волатильность на энергорынках объясняется геополитическими факторами

Стоимость апрельских газовых фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF в пятницу, 11 марта, уменьшилась до 1291,7 доллара за тысячу кубометров. Это на 11,3% ниже расчетной цены накануне — 1437,7 доллара.

Отметка ниже 1300 долларов зафиксирована впервые с 1 марта 2022 года. При этом в понедельник, 7 марта, цены на газ достигали 3900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Ранее сообщалось, что лидеры стран — членов ЕС обсудят на саммите в Версале, который открылся 10 марта, тему возможного эмбарго на поставки российских энергоносителей. По завершении первого дня саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не намерен вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа. Это решение американский лидер связал с проведением Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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