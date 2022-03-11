ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом

12:39
  • пятница
  • 11 марта 2022

Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 компании "Баркол" потерпел аварию в Псковской области.

Инцидент произошел 11 марта во время работ по мониторингу нефтепровода в Великолукском районе. Вертолет совершил жесткую посадку и упал на бок.

Информация о пострадавших разнится: источник РИА Новости говорит об одном раненом, ТАСС- о четырех.

Вертолет получил повреждения. Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, экипаж допустил ошибку во время пилотирования.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.