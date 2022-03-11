Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом

Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 компании "Баркол" потерпел аварию в Псковской области.

Инцидент произошел 11 марта во время работ по мониторингу нефтепровода в Великолукском районе. Вертолет совершил жесткую посадку и упал на бок.

Информация о пострадавших разнится: источник РИА Новости говорит об одном раненом, ТАСС- о четырех.

Вертолет получил повреждения. Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, экипаж допустил ошибку во время пилотирования.

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