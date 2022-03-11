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Росздравнадзор не нашел завышения цен на жизненно важные лекарства

12:46
  • пятница
  • 11 марта 2022

Ведомство ведет ведет мониторинг цен на такие препараты

За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
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Ведомство проводит мониторинг цен на фармацевтические препараты из указанного списка. Минздрав России ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их нельзя повышать выше установленного предела.

Росздравнадзор заверил, что за минувший месяц в стране не выявлены факты подобных нарушений, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил, что доставка в Россию некоторых видов лекарств задерживается из-за проблем с логистикой. В Минздраве подчеркнули, что по ряду контрактов закупки ведутся на два или три года, а на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы.

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