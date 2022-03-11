Росздравнадзор не нашел завышения цен на жизненно важные лекарства

Ведомство ведет ведет мониторинг цен на такие препараты

За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Ведомство проводит мониторинг цен на фармацевтические препараты из указанного списка. Минздрав России ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их нельзя повышать выше установленного предела.

Росздравнадзор заверил, что за минувший месяц в стране не выявлены факты подобных нарушений, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко сообщил, что доставка в Россию некоторых видов лекарств задерживается из-за проблем с логистикой. В Минздраве подчеркнули, что по ряду контрактов закупки ведутся на два или три года, а на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы.

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