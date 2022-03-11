Взорвавшийся в Загребе летательный аппарат прилетел с Украины

Предположительно, это был беспилотник "Стриж"

Инцидент в столице Хорватии чудом не привел к человеческим жертвам, заявил мэр Загреба. При этом, по словам Томислава Томашевича, нет указаний на то, что это намеренный акт.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал, чтобы силовые структуры отчитались о падении летательного аппарата в стране-члене НАТО. Минобороны Хорватии пока не готово предоставить детальную информацию об инциденте.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в одном из районов Загреба в ночь на пятницу. Очевидцы заявили о падении неустановленного объекта. На месте происшествия осталась воронка, район оцеплен полицией. Поблизости обнаружены два парашюта. Эксперты предполагают, что взорвался БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, залетевший с территории Украины, передает РИА Новости.

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