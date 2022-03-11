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Взорвавшийся в Загребе летательный аппарат прилетел с Украины

12:40
  • пятница
  • 11 марта 2022

Предположительно, это был беспилотник "Стриж"

Инцидент в столице Хорватии чудом не привел к человеческим жертвам, заявил мэр Загреба. При этом, по словам Томислава Томашевича, нет указаний на то, что это намеренный акт.

Два парашюта обнаружены на месте падения неизвестного объекта в Загребе
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Председатель парламентского комитета по нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал, чтобы силовые структуры отчитались о падении летательного аппарата в стране-члене НАТО. Минобороны Хорватии пока не готово предоставить детальную информацию об инциденте.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в одном из районов Загреба в ночь на пятницу. Очевидцы заявили о падении неустановленного объекта. На месте происшествия осталась воронка, район оцеплен полицией. Поблизости обнаружены два парашюта. Эксперты предполагают, что взорвался  БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, залетевший с территории Украины, передает РИА Новости.

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