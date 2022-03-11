Бывшего главу Раменского района признали виновным в убийстве

Оглашение приговора состоится позднее

Экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова признали виновным в убийстве его знакомой Евгении Исаенковой. Такое решение вынес новый состав присяжных Подольского городского суда. На его основании в ближайшее время огласят приговор.

Напомним, минувшей осенью прошлый состав присяжных оправдал Кулакова и его отпустили в зале суда. Однако в декабре Мособлсуд аннулировал это решение по требованию прокуратуры. Выяснилось, что в ходе разбирательства были допущены нарушения, у одного из присяжных ранее была судимость, а у родственницы другого присяжного - сразу несколько.

Кулакова вновь арестовали. В пятницу в Следственном комитете рассказали о сложностях расследования уголовного дела, передает "ТВ Центр".

"Фигурантом уголовного дела являлся действующий глава, который в силу занимаемой должности обладал определенным административным ресурсом. Кроме этого, активное противодействие следствию оказывала сторона защиты, в том числе через средства массовой информации. Но несмотря на это, работа следователя продолжалась. Планомерно были собраны все необходимые доказательства", - сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

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