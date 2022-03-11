На Курском вокзале стартовала реконструкция тоннеля

Он соединяет вокзал с торговым центром

В Москве с субботы закрывается подземный переход от Курского вокзала и станции метро "Курская" в сторону улицы Казакова. Там начинается большая реконструкция, необходимая для запуска будущей четвертой линии Московских центральных диаметров.

Для строительства нового распределительного вестибюля на "Курской" временно закрыт тоннель №3, соединяющий вокзал с торговым центром. Новый переход станет более функционален.

"Совершенно новое инженерное сооружение, которое будет служить для комфортного пользования пассажирами действующего МЦД-2 и будущего МЦД-4. Это современная пассажирская инфраструктура, выполненная в форме вестибюля", - рассказал заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Площадью он будет более 6 тысяч квадратных метров, с современной навигацией, освещением и адаптирован для маломобильных граждан.

"Здесь, помимо второго диаметра, в ближайшее время должен появиться 4-й московский центральный диаметр. Это уникальная транспортная система, которая создаст новые сквозные маршруты, которые будут проходить через самый центр города. Четвёртый диаметр объединяет 7 самых крупных ж/д вокзалов нашего города. Создаст 18 новых пересадок на московский метрополитен, МЦК и другие станции МЦД", - сообщил заместитель начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

Будущая транспортная инфраструктура соединит 20 районов Москвы. Сегодня строители вплотную подошли к переустройству трёх тоннелей на Курском вокзале, которые расположены под железнодорожными путями и фактически соединяют две части города. Поэтому реконструкция проводится поочерёдно, чтобы не останавливать ни движение транспорта, ни пешее перемещение пассажиров. Для этого предусмотрены временные обходные маршруты. Работы идут в строгом соответствии с графиком.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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