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Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы москвичей

14:59
  • пятница
  • 11 марта 2022

Выездные консультации продлятся до 15 марта

В Москве специалисты Роспотребнадзора продолжают консультации в сфере цифровых финансовых услуг. Выездные беседы проходят ежедневно до 15 марта включительно в крупных торговых центрах и офисах МФЦ.

Горожане и представители бизнеса могут задать специалистам вопросы о банковских операциях, электронных кошельках и о том, как защититься от мошенников. Получить информацию о дате, времени и всех местах проведения консультаций можно на сайте центров "Мои документы" и столичного Роспотребнадзора.

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