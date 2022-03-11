В Москве решают судьбу "Пречистенского Монмартра"

Здания Московского союза художников передали в федеральное управление

Москва может потерять ... свой Монмартр. Почти полвека он располагался в уютном дворике на Пречистенке. Там в зданиях бывших конюшен и флигелей художники, скульпторы, реставраторы устраивали свои мастерские на условиях безвозмездной аренды. Теперь срок договоров истек, заключать новые предлагают совсем на других условиях. Есть ли выход?

Сверху этот необычный московский дворик на Пречистенке похож на подкову - это бывший усадебный комплекс, который сохранился в самом центре Москвы. В 18 веке это был дом Охотниковых, а потом - знаменитая мужская Поливановская гимназия. Здесь своя особенная атмосфера - из музыкальной школы в главном здании доносятся звуки инструментов. Прямо во дворе стоят укрытые от непогоды скульптуры, а в подъезде - картинная галерея. Ведь больше 40 лет в двух бывших приусадебных строениях - каретном сарае и служебном флигеле - находятся мастерские Московского союза художников.

"За эти годы это место превратилось в Пречистенский Монмартр. Инициатором его создания был Савва Ямщиков. Он передал мне мастерскую, он сделал меня соарендатором. 40 лет это была его мастерская - он незримо с нами, и он помогает нам. И я уверена, что нам удастся оставить это помещение как мемориальный центр, мемориальную мастерскую замечательного борца за сохранение русской культуры", - рассказала заслуженный художник России, почетный член Российской академии художеств Елена Болотских.

С начала февраля в соцсетях появились сообщения, что художников и скульпторов якобы просят освободить помещения на Пречистенке. Дело в том, что все эти годы они пользовались мастерскими на условиях безвозмездной аренды - оплачивали коммунальные платежи и обязательные реставрационные работы. И даже эти ежемесячные суммы находили с трудом - заказов сейчас мало, зарабатывать сложно.

"Так как это нежилое помещение, то коммунальные услуги тоже достаточно дорогие, тарифы гораздо выше, чем в жилых домах. И плюс, так как это памятник архитектуры, мы платим страховку, и страховку очень большую", - говорит Елена Болотских.

А затем здания Московского союза художников передали в федеральное управление, и условия изменились.

"В категорической форме был предложен выбор: или мастерские - безвозмездная, а здание в коммерческую аренду, или наоборот. Если бы мы согласились на коммерческую аренду здания на Старосадском, мы просто должны были бы закрыть союз. Вот за это помещение, где мы находимся, мы в месяц должны были платить миллион", - рассказал председатель правления Московского союза художников Виктор Глухов.

Такая рокировка произошла в апреле прошлого года - усадьба в Старосадском переулке, которую занимает Московский союз художников, перешла в безвозмездное пользование, а десять мастерских на Пречистенке потеряли возможность остаться на прежних условиях, и теперь художникам предлагают платить коммерческую аренду.

По документам, у художников было время до первого марта или напрямую заключить новые договора аренды, или освободить помещения. В федеральном агентстве, которое курирует этот вопрос, консультируют и идут навстречу.

"Мы никаких предписаний художникам не выдавали, что звучит в средствах массовой информации. Мы действуем на основании тех договоренностей, тех допсоглашений, которые нами заключены. Мы готовы к диалогу. Мы готовы двигаться в позитивном ключе, и любые предложения рассматриваем", - отметил руководитель ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" Алексей Меньшов.

Для этого проводятся индивидуальные и общие встречи. Пока художники получили дополнительное время, в течение которого продолжится поиск компромисса.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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