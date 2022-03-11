"Детский Weekend" и "Триумф джаза": афиша на выходные в Москве

Столицу ждет множество интересных мероприятий

Впереди выходные. Лучше провести их всей семьёй. Москва знает - как, и уже подготовила спектакли, выставки и много хорошей музыки. Увидеть лицо Вселенной, оценить прелесть повседневности и наконец разгадать мир детей. Разумеется, двух дней для столь масштабных планов недостаточно, но можно хотя бы начать.

Услышать то, о чем говорят подростки между собой. И просто услышать друг друга - взрослым и детям. Программа "Детский Weekend" фестиваля "Золотая маска"- лишний повод это сделать.

"У нас есть основная программа "Маски", куда входят драматические, музыкальные спектакли. Но какой-то категории, связанной с театром для детей, нет. А в театре для детей по всей стране происходит очень много всего интересного. И "Детский Weekend" привозит это все в Москву", - рассказала куратор внеконкурсной программы "Детский Weekend" Анна Казарина.

Спектакли - и для тех, кто только что научился ходить, как оригинальное путешествие без слов по микромиру озера Байкал. И для тех, кто уже начинает взрослеть и осознавать себя в мире. А главное - эти спектакли можно и нужно смотреть вместе, всей семьей.

А в Московском доме музыки в пятницу "Триумф джаза"! Там стартует старейший знаменитый фестиваль, созданный саксофонистом Игорем Бутманом. На этот раз фестиваль посвящен столетию джаза в России и пройдет в шести городах. Как всегда, обещают феерию классики, джаза, импровизаций. Ждут и звездных гостей.

А в камерном пространстве галереи "Ковчег" - тишина. Ведь только так, вдумчиво и внимательно, можно читать "Дневник". Художника-бытописателя. Художник Александр Максимов скрупулезно, иногда с точностью до часов и минут, фиксировал события своей жизни. А они ведь происходят везде. Дома. На даче. В транспорте. Прелесть повседневности - в деталях. Получился удивительный лирично-ностальгический жанр, где соединились органично картинка и слово.

На новой выставке в Музее современного искусства предлагают пристальнее вглядеться в таинственные лица. А они здесь окружают, обступают посетителей буквально повсюду. Более 100 произведений из 25 коллекций со всего мира. Это первая такая полномасштабная ретроспективная выставка художника Олега Целкова. Классик советского нонконформизма! Он дружил с поэтами-шестидесятниками, о нем писали Евтушенко и Довлатов, а Бродский считал его "лучшим русским художником послевоенного периода". Его главное "изобретение" - странные лица-маски.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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