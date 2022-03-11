Представитель Эрдогана намекнул на скорую встречу Путина и Зеленского

Официальный Киев неоднократно просил о личной встрече глав государств

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна в скором будущем. Такое мнение в пятницу, 11 марта, высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В Анталье накануне прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, Турция выступила в качестве принимающей стороны.

Комментируя вероятность встречи лидеров двух государств, в администрации Эрдогана заявили, что "есть основания полагать", что она может состояться "рано или поздно".

Калын подчеркнул, что человек, который скажет последнее слово по ситуации на Украине — это президент России Владимир Путин. Анкара при этом продолжит играть содействующую роль, цитирует турецкого чиновника РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что украинские власти постоянно выходят с предложениями о проведении прямых переговоров президентов России и Украины. В настоящее время вопрос возможности таких переговоров обсуждают министры иностранных дел России и Украины.

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