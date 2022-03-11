Leroy Merlin отказался уходить с российского рынка

Ритейлер намерен расширить ассортимент

Ритейлер товаров для строительства и ремонта Leroy Merlin опроверг слухи о своем уходе с российского рынка. Компания, входящая во французскую группу Adeo, разослала соответствующее уведомление своим партнерам.

"Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", - говорится в письме, подписанном замгендиректора "Леруа Мерлен Восток" Эриком Пуле.

В компании отметили, что после ухода некоторых игроков с российского рынка она открыта к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. В Leroy Merlin готовы рассматривать запросы на изменение закупочных цен, однако не намерены обсуждать необоснованное повышение, передает "Интерфакс".

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