Шойгу наградил героев специальной операции на Украине

Награждение прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка

Сергей Шойгу посетил госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, раненые в ходе специальной операции по защите Донбасса. За мужество и героизм при выполнении боевых задач они были представлены к боевым наградам указом президента. И сегодня получили заслуженные ордена и медали из рук министра обороны.

Прапорщик Екатерина Иванова сделала то, на что отважится не каждый мужчина. 28 февраля рядом с Чуповкой под ураганным перекрестным огнем не просто оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Девушка лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих. А одного даже закрыла собой и с осколочным ранением попала в госпиталь.

А лейтенант Мария Мирошниченко в этом же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение. За боевые подвиги девушек наградили медалями за отвагу. Они же пообещали министру оборону Сергею Шойгу сразу же после выздоровления вернуться к службе.

За героизм, мужество и отвагу звание Героя России присвоили командиру танковой роты 126 отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.

За отвагу и самоотверженность награду получил и лейтенант Александр Таран - командир группы спецназначения Южного военного округа. Он руководил группой, осуществлявшей наступательные действия в направлении Волновахи. Под его командованием был атакован взвод противника и занята господствующая высота. Это обеспечило наступательные действия роты. Во время боя лейтенант получил слепое осколочное ранение поясничной области.

Медали "За отвагу" Сергей Шойгу вручил прапорщику Арсалан Мункуеву. У населенных пунктов Белая Сорока и Иванков командир взвода совершил марш для эвакуации подбитых противником танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время операции подорвался на мине противника. Такой же награды удостоился и старший разведчик Южного военного округа младший сержант Игорь Видельский.

Все военнослужащие в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка прооперированы и проходят реабилитацию и смогут в ближайшее время вернуться здоровыми в свои подразделения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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