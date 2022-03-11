Москвичку оштрафовали за дискредитацию российских военных

Заведено административное дело

Московские полицейские привлекли к ответственности 41-летняя жительницу столицы за дискредитацию Вооруженных сил России.

Как сообщили в МВД, женщина развернула антивоенный плакат на станции метро Театральная, передает "Интерфакс".

"Тем самым она совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию", - объяснили в полиции.

МВД завело административное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС, а также призывы к антироссийским санкциям. Самое суровое наказание - 15 лет лишения свободы - предусмотрено, если фейки повлекут тяжкие последствия.

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