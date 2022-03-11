Шойгу наградил участников спецоперации по защите ДНР и ЛНР

Церемония прошла в военном госпитале

Министр обороны Сергей Шойгу вручил участникам военной спецоперации на Украине государственные награды. Церемония награждения прошла в пятницу, 11 марта.

Награды были вручены в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие. Все поступившие в госпиталь военные уже прооперированы и находятся на реабилитации.

Звание Героя России присвоили командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Орденом мужества награжден разведчик-наводчик группы специального назначения отряда специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ Рядовой Андрей Чернышев.

Медалей "За отвагу" удостоены десять военнослужащих, среди них — две девушки, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Глава государства подписал указ, который касается дополнительных социальных гарантий российским военным, росгвардейцам и членам их семей. Семьям погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса выплатят по пять миллионов рублей. В случае ранения — по три миллиона.

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