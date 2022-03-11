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Песков объяснил заявление Шойгу о добровольцах

13:41
  • пятница
  • 11 марта 2022

Президент разрешил добровольцам участвовать в спецоперации

В докладе министра обороны России Сергея Шойгу о добровольцах, желающих принять участие в спецоперации по защите ДНР и ЛНР речь шла о тех, кто готов ехать на Украину на бесплатной основе. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Владимир Путин.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. Участие в ней принимают только военнослужащие-контрактники. Ни срочников, ни резервистов не отправляют участвовать в операции, подчеркивал глава государства.

В ходе заседания Совбеза 11 марта министр обороны Сергей Шойгу рассказал о большом количестве добровольцев, которые хотели бы принять участие в спецоперации. Президент России Владимир Путин одобрил отправку добровольцев на место ведения боевых действий.

Песков, разъясняя ситуацию, заявил, что Шойгу в основном говорил о желающих с Ближнего Востока и из Сирии. По словам представителя Кремля, поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе "принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой".

О россиянах речь не шла, отметил Песков. Он заявил, что ему неизвестно о том, есть ли планы привлекать к спецоперации добровольцев из России, сообщает РИА Новости.

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