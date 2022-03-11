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Песков рассказал, каким должен быть настоящий русский человек

13:53
  • пятница
  • 11 марта 2022

В мире высок градус русофобии

Настоящему русскому человеку не стыдно за свою национальность.
Посол Антонов заявил о зашкаливающем градусе русофобии

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В мире высок градус ненависти к русским. Нашим соотечественникам следует проявлять осторожность и быть на чеку.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", - заявил спикер Кремля.

Песков выразил надежду, что западные власти перестанут "удобрять почву" для ненависти и русофобии.

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