Роскомнадзор потребовал объяснений по новым правилам Facebook и Instagram

Соцсети будут размещать посты с призывами к насилию в отношении российских военных

Американская компания Meta должна в кратчайшие сроки предоставить объяснение сообщениям об изменении правил модерации сообщений. Об этом в пятницу, 11 марта, заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство обратило внимание на заявление Meta о разрешении постов с призывами к насилию в отношении граждан России, в том числе военнослужащих.

В Роскомнадзоре требуют подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Meta – материнская компания Facebook и Instagram – подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию. Это касается российских военнослужащих. Сообщения такого содержания не будут блокировать только для пользователей на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы. На территории других государств они по-прежнему запрещены.

Это вызвало волну возмущения не только в России. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека объявило, что решение Meta разрешить призывы к насилию вызывает озабоченность. Этот вопрос будет обсуждаться с компанией.

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