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Рестораны McDonald's могут открыться снова уже через полтора месяца

13:59
  • пятница
  • 11 марта 2022

Рестораны закроются 14 марта

Рестораны McDonald's могут открыться снова через полтора месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании. Это время нужно для решения возникших перед компаний проблем.

"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", - сказал источник.

Рестораны McDonald's по всей России прекратят обслуживание клиентов с 14 марта. При этом офис компании и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжат работать в прежнем режиме.

В компании уверяют, что все сотрудники продолжат получать полную зарплату.

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