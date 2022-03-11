Кремль: усиление западной границы не означает ее закрытия

С необходимостью укрепления западных рубежей России согласился президент

Речи о закрытии границы на западе России не идет. Есть планы по усилению западных рубежей, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, отдельные западные страны используют это для того, чтобы наращивать вблизи наших границ силовой потенциал", - сказал Песков журналистам. Представитель Кремля добавил, что это требует от Москвы определенных ответных действий.

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности доложил, что генштаб почти разработал план по усилению западных рубежей страны. Путин согласился с необходимостью таких шагов и поручил министру представить ему эти предложения для утверждения, передает ТАСС.

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