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Кремль назвал "концептуально возможной" встречу Путина и Зеленского

14:17
  • пятница
  • 11 марта 2022

Но сначала работу должны провести переговорные комиссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу в ходе брифинга с журналистами, что перспектива встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского сохраняется.

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"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, да, действительно, концептуально она возможна", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует "Интерфакс".

При этом Песков уточнил, что сначала "и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы". Это необходимо, чтобы главы государств встречались ради конкретного результата.

"Позиции российской стороны четко сформулированы", - заключил пресс-секретарь.

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