В России и Белоруссии задержали группу "телефонных минеров"

Задержанные оставляли ложные сообщения о минировании учебных учреждений

Правоохранительные органы России и Белорусии задержали на территории двух государств участников организованной группы. Они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах на объектах инфраструктуры российских и белорусских городов.

В состав группы входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года. Кураторами выступали двое 16-летних подростков из Московской области и Витебской области Республики Беларусь.

Как рассказали в пятницу, 11 марта, в МВД России, в одном из мессенджеров задержанные принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Белоруссии и других государств. Там же публиковали отчеты о своих действиях. За это подозреваемые получали деньги.

За несколько месяцев участники группы нанесли существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов.

В общей сложности в регионах Российской Федерации возбуждено свыше 20 уголовных дел. Ход их расследования взят на контроль руководством Следственного департамента МВД России, сообщает "МВД Медиа".

В феврале в ФСБ сообщили о задержании 14 человек, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о минировании госучреждений в России, странах СНГ и в Донбассе. Все подозреваемые — подростки, которые решили таким образом подзаработать.

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