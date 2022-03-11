В Евпатории мужчина захватил заложницу в гостинице и угрожал взрывом

Преступник забаррикадировался в гостинице

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, взявшего женщину в заложники и угрожавшего взрывом гостиницы.

Инцидент произошел в Евпатории утром 11 марта. На номер "112" поступил звонок от неизвестного. Мужчина заявил, что "хочет увидеть начальника отдела полиции", а в противном случае пригрозил "все взорвать".

Когда сотрудники спецслужб прибыли на место, преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров и потребовал автомобиль для себя и своей заложницы.

Всех постояльцев гостиницы эвакуировали из номеров. Правоохранители оцепили здание и начали переговоры с мужниной. Тот потребовал предоставить ему машину.

При попытке сесть в автомобиль злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Евпатории в сильном наркотическом опьянении. Заложница освобождена, она не пострадала, сообщили в УФСБ.

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