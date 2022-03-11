Путин поздравил президента Венгрии с избранием

За Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов

Президент России Владимир Путин поздравил президента Венгрии Каталин Новак с избранием, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также пожелал Новак крепкого здоровья и благополучия.

В четверг за Новак, которая прежде занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений, проголосовали 137 из 199 депутатов Национального собрания Венгрии. Она стала первой женщиной в истории страны на этой должности.

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