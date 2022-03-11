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Путин поздравил президента Венгрии с избранием

14:19
  • пятница
  • 11 марта 2022

За Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов

Президент России Владимир Путин поздравил президента Венгрии Каталин Новак с избранием, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также пожелал Новак крепкого здоровья и благополучия.

В четверг за Новак, которая прежде занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений, проголосовали 137 из 199 депутатов Национального собрания Венгрии. Она стала первой женщиной в истории страны на этой должности.

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Каталин Новак
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