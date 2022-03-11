Находящихся в западных странах россиян призвали быть начеку

Градус ненависти к русским в Европе зашкаливает

Как заявил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в странах Запада все больше ощущается атмосфера ненависти к русским и к российским гражданам.

"Наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Совет при президенте России по правам человека собирает данные о конкретных случаях нарушения прав студентов из России в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции.

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