Упавший в Загребе беспилотник час летал незамеченным над странами НАТО

Запущенный с Украины аппарат прилетел в Хорватию из Венгрии

Запущенный с территории Украины беспилотник более часа летал в воздушном пространстве стан НАТО и не был замечен средствами ПВО. Аппарат упал в столице Хорватии, когда у него кончилось топливо, заявил хорватский президент Зоран Миланович.

"Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает", - отметил Миланович на пресс-конференции.

По словам президента, к проводимому полицией расследованию подключились военные службы. По данным Милановича, объект летал над Венгрией более 40 минут, после чего провел 7 минут в хорватском воздушном пространстве. По данным властей в Загребе, это беспилотник советского производства Ту-141 "Стриж". Какой армии он принадлежал, не уточняется передает ТАСС.

Неопознанный объект упал в одном из районов Загреба в ночь на пятницу. Очевидцы заявили о взрыве, на месте образовалась воронка, неподалеку найдены два парашюта. Повреждены несколько автомобилей, пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"