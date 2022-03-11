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Упавший в Загребе беспилотник час летал незамеченным над странами НАТО

14:46
  • пятница
  • 11 марта 2022

Запущенный с Украины аппарат прилетел в Хорватию из Венгрии

Запущенный с территории Украины беспилотник более часа летал в воздушном пространстве стан НАТО и не был замечен средствами ПВО. Аппарат упал в столице Хорватии, когда у него кончилось топливо, заявил хорватский президент Зоран Миланович.

Взорвавшийся в Загребе летательный аппарат прилетел с Украины
Два парашюта обнаружены на месте падения неизвестного объекта в Загребе

"Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает", - отметил Миланович на пресс-конференции.

По словам президента, к проводимому полицией расследованию подключились военные службы. По данным Милановича, объект летал над Венгрией более 40 минут, после чего провел 7 минут в хорватском воздушном пространстве. По данным властей в Загребе, это беспилотник советского  производства Ту-141 "Стриж". Какой армии он принадлежал, не уточняется передает ТАСС.

Неопознанный объект упал в одном из районов Загреба в ночь на пятницу. Очевидцы заявили о взрыве, на месте образовалась воронка, неподалеку найдены два парашюта. Повреждены несколько автомобилей, пострадавших нет.

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