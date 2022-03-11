Путин указал на позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах

С санкциями же Россия успешно справится

В пятницу в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как отметил в начале беседы российский лидер, в российско-украинских переговорах есть определенные позитивные сдвиги.

При этом Путин подчеркнул, что преодоление санкций, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине, в конечном итоге пойдет на пользу России. Сейчас по экономике страны наносится массированный удар, но важно понимать, что санкции - время возможностей для укрепления своего экономического и технологического суверенитета.

Как напомнил глава государства, СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов.

Также Путин поблагодарил Лукашенко за восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС, передает ТАСС.

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