ЦБ снизил курсы доллара и евро на выходные

Рубль немного подрос к основным мировым валютам

Банк России установил официальный курсы основных мировых валют на выходные 12 и 13 марта.

Курс доллара США снижен до 116,7517 рубля (-3,6268 рубля). Евро будет официально стоить 128,9523 рубля (-4,0058 рубля).

Официальные курсы доллара и евро, установленные на 11 марта, составляют 120,3785 и 132,9581 рубля соответственно, сообщается на официальном сайте Центробанка.

На фоне обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций на валютном рынке наблюдается повышенная волатильность. Российский рубль резко снизился по отношению к доллару и евро после 24 февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса.

На этом фоне Центробанк ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В период действия временных ограничений на снятие валюты со счетов россияне смогут снимать суммы в пределах 10 тысяч долларов. Банки также не будут продавать наличную валюту гражданам.

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