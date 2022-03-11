ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ снизил курсы доллара и евро на выходные

14:52
  • пятница
  • 11 марта 2022

Рубль немного подрос к основным мировым валютам

Банк России установил официальный курсы основных мировых валют на выходные 12 и 13 марта.

Курс доллара США снижен до 116,7517 рубля (-3,6268 рубля). Евро будет официально стоить 128,9523 рубля (-4,0058 рубля).

Официальные курсы доллара и евро, установленные на 11 марта, составляют 120,3785 и 132,9581 рубля соответственно, сообщается на официальном сайте Центробанка.

На фоне обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций на валютном рынке наблюдается повышенная волатильность. Российский рубль резко снизился по отношению к доллару и евро после 24 февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса.

На этом фоне Центробанк ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В период действия временных ограничений на снятие валюты со счетов россияне смогут снимать суммы в пределах 10 тысяч долларов. Банки также не будут продавать наличную валюту гражданам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Курс доллара
Курс доллара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.