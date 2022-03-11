Лондон ввел санкции против Госдумы за признание ДНР и ЛНР

В черном списке – 386 российских парламентариев

Депутаты российской Госдумы попали в черный список британских властей. В отношении 386 парламентариев России введены санкции в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка", - говорится в заявлении британского правительства.

Указанным в перечне депутатам Госдумы запрещен въезд в Великобританию, доступ к активам и ведение бизнеса в стране. Днем ранее Лондон объявил о санкциях против российских предпринимателей Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и еще пятерых бизнесменов. Им также запрещен въезд в страну и заморожены активы, передает "Интерфакс".

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