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"Время возможностей": Путин оценил результат антироссийских санкций

15:31
  • пятница
  • 11 марта 2022

Президент России рассказал об этом своему белорусскому коллеге

Ограничительные меры в отношении России становятся для страны временем возможностей. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что в настоящее время по экономике России наносится массированный удар. Однако практика последних лет показала: там, где Запад ввел против России ограничения, страна приобрела новые компетенции и восстановила старые на одном технологическом уровне.

С этой точки зрения санкции — это время возможностей, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета, заявил Путин.

Президент России рассказал, что обсудит эту тему со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который вновь прибыл в Москву, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства ввели антироссийские санкции.

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