Вашингтон лоббирует свои коммерческие интересы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в пятницу на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что недружественные действия США и их союзников привели к беспрецедентной ситуации.

"Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - заметил глава кабмина (цитата по РИА "Новости").

По его словам, со стороны США продолжается "откровенное лоббирование коммерческих интересов".

Как уточнил Мишустин, напряжение появляется даже в науке, культуре и спорте - тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе.

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