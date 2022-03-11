Генпрокуратура потребовала запретить Meta в России за экстремизм

Против владельца Facebook и Instagram возбуждены уголовные дела

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Наряду с этим Генпрокуратура направила ходатайство в суд о признании американской компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, экстремистской организацией и на этом основании запретить ее деятельность в России.

Следственный комитет России возбудил в отношении Meta уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Действия американской компании квалифицированы как публичные призывы к экстремизму и содействие терроризму.

В рамках расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, который озвучил изменения в политике компании, и других сотрудников американской корпорации. сообщает РИА Новости.

Ранее Meta – материнская компания Facebook и Instagram – подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию. Это касается российских военнослужащих. Сообщения такого содержания не будут блокировать только для пользователей на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы.

Вслед за этим Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram.

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