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Госдума просит ООН расследовать работу биолабораторий на Украине

15:39
  • пятница
  • 11 марта 2022

Биооружие несет угрозу для всего человечества, убежден председатель ГД Вячеслав Володин

Госдума России просит международные организации — ООН и ПА ОБСЕ — расследовать работу биологических лабораторий на Украине. Накануне Минобороны сообщило детали реализации в интересах Вашингтона военно-биологической программы на территории соседней страны.

"Вопрос крайне важный. Биологическое оружие не создаётся просто так. Оно предназначено для массового поражения людей, несёт угрозу для всего человечества", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что депутаты инициировали парламентское расследование по этому вопросу.

Подробности о биолабораториях США на Украине читайте в репортаже ТВЦ.

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