В Киеве оценили ущерб для инфраструктуры Украины

Ранее украинские власти заявляли о сокращении экономики вдвое

В Киеве оценили потери для инфраструктуры Украины. Как заявил первый замминистра экономики страны Денис Кудин, они выражаются в сумме 119 миллиардов долларов. Кудин напомнил, что буквально на днях речь шла о 100 миллиардах.

"На сегодняшний день эта цифра у нас немного уточнена — это 119 миллиардов долларов", — сказал замминистра. Сумму в 100 миллиардов долларов называл ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Так он оценил активы, которые были потеряны или уничтожены.

Замглавы украинского Нацбанка ранее говорил о сокращении экономики страны вдвое. По словам Сергея Николайчука, суточный ВВП Украины уменьшился до половины от нормального объема, передает РИА Новости.

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