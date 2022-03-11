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Глава УЕФА назвал необходимыми санкции в отношении спортсменов

15:37
  • пятница
  • 11 марта 2022

Организация отказалась от сотрудничества с "Газпромом"

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал введенные против российских спортсменов санкции из-за ситуации на Украине.
Глава МОК отказался гарантировать снятие спортивных санкций с России

"Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис", - сказал он в беседе с изданием Corriere della Sera.

При этом Чеферин добавил, что "его сердце плачет", так как спортсмены в данной ситуации решений не принимали.

Кроме того, глава УЕФА отметил, что отказ организации от дальнейшего сотрудничества с "Газпромом" стал финансово ощутимым, это "удар по кошельку".

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