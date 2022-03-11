Глава УЕФА назвал необходимыми санкции в отношении спортсменов

Организация отказалась от сотрудничества с "Газпромом"
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал введенные против российских спортсменов санкции из-за ситуации на Украине.
"Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис", - сказал он в беседе с изданием Corriere della Sera.
При этом Чеферин добавил, что "его сердце плачет", так как спортсмены в данной ситуации решений не принимали.
Кроме того, глава УЕФА отметил, что отказ организации от дальнейшего сотрудничества с "Газпромом" стал финансово ощутимым, это "удар по кошельку".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"