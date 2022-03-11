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Кадыров рассказал о сотнях тысяч чеченцев-добровольцев

15:58
  • пятница
  • 11 марта 2022

Они горят желанием принять участие в спецоперации, заявил глава Чечни

В Чечне не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей подключаются к патриотической акции "Мы резерв", чтобы пополнить ряды добровольцев для участия в спецоперации России по защите республик Донбасса. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.
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Акция "Мы резерв" в поддержку сотрудников силовых структур, участвующих в спецоперации на Украине, был запущен в Чечне в конце февраля.

Кадыров выразил искреннюю радость в связи с тем, что столько людей присоединяются к этой акции. Он написал в своем Telegram, что "это в очередной раз доказывает высокую сплоченность нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы".

Глава Чечни также рассказал, что получает "огромное количество звонков от нашей молодежи и даже женщин, которые выражают готовность стать частью этой борьбы с нацистами и нависшей над нашей страной угрозой".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. В ходе заседания Совбеза 11 марта министр обороны Сергей Шойгу рассказал о большом количестве добровольцев, которые хотели бы принять участие в спецоперации. Президент России Владимир Путин одобрил отправку добровольцев на место ведения боевых действий.

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