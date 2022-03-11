ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совфед одобрил закон о единых правилах онлайн-голосования

15:50
  • пятница
  • 11 марта 2022

Решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК

В пятницу на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон о введении в России единых правил применения дистанционного электронного голосования на выборах и референдумах, передает ТАСС.

Согласно документу, по решению избиркома при проведении выборов и референдумов голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Сроки и конкретные системы будет определять комиссия.

Вместе с тем решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК. Зарегистрироваться для участия нужно будет через специальный интернет-портал.

Отдельно отмечено, что избиратель сможет воспользоваться средствами ДЭГ непосредственно в помещении для голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Онлайн-голосования
Онлайн-голосования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.