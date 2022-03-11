Совфед одобрил закон о единых правилах онлайн-голосования

Решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК
В пятницу на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон о введении в России единых правил применения дистанционного электронного голосования на выборах и референдумах, передает ТАСС.
Согласно документу, по решению избиркома при проведении выборов и референдумов голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Сроки и конкретные системы будет определять комиссия.
Вместе с тем решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК. Зарегистрироваться для участия нужно будет через специальный интернет-портал.
Отдельно отмечено, что избиратель сможет воспользоваться средствами ДЭГ непосредственно в помещении для голосования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"