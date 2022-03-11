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Зеленский обиделся на Европейский союз

16:00
  • пятница
  • 11 марта 2022

Он ожидал, что принимать Украину в ЕС начнут прямо на саммите в Версале

Владимир Зеленский недоволен: Европейский союз разошелся во мнении относительно ускоренного принятия Украины в ЕС. По словам украинского президента, это не то, чего ожидали в Киеве.

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"Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем", - отметил Зеленский в своем очередном видеообращении.

По словам украинского лидера, надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов. Зеленский уверен, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в Евросоюзе, передает ТАСС.

Днем ранее в офисе Зеленского выражали уверенность, что процедура принятия Украины в ЕС будет запущена прямо на саммите Евросоюза, который проходит во французском Версале 10-11 марта. Однако еще до его начала глава Евросовета Шарль Мишель признал наличие существенных разногласий по этому вопросу. Принятия Украины в ЕС по ускоренной процедуре не будет.

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