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Умер писатель Рустам Ибрагимбеков

15:56
  • пятница
  • 11 марта 2022

Автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" скончался в Москве

В Москве в возрасте 83 лет ушел из жизни писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков. Об этом сообщил Союз кинематографистов Азербайджана.

Писатель ушел из жизни минувшей ночью в Москве после продолжительной болезни. Как сообщили в семье покойного, кинорежиссер будет похоронен в Баку.

Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По его произведениям снято более 40 художественных фильмов, сыграны театральные спектакли.

Писатель работал с режиссером Никитой Михалковым. Снятый по сценарию Ибрагимбекова фильм "Белое солнце пустыни" был одним из самых популярных во времена СССР.

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Рустам Ибрагимбеков
Рустам Ибрагимбеков
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