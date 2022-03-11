Эрдоган призвал реформировать систему ООН

Президент Турции не в первый раз критикует организацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливой систему, при которой судьба 193 стран - членов ООН определяется пятью государствами.

"Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества", - приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Ранее Эрдоган уже подвергал ООН критике. Так, в октябре 2021 года он говорил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран".

В настоящее время в главный орган ООН - Совет безопасности - входят пять стран: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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