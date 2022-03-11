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Число онлайн-обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за год выросло вдвое

16:13
  • пятница
  • 11 марта 2022

Москвичи получили 1,6 миллиона госуслуг

В 2021 году количество обращений за получением госуслуг в соцсфере в электронном виде выросло в два раза. Москвичи получили 1,6 миллиона госуслуг, сообщили в мэрии.

В частности, в проекте "социальный контракт" — оказание помощи малообеспеченным семьям с детьми в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству — принимают участие 3 тысячи 590 семей.

В 2021 году рынок труда полностью преодолел последствия пандемии COVID-19 и вернулся к естественному для Москвы состоянию полной занятости. Уровень зарегистрированной безработицы сократился с 3% в октябре 2020 года до 0,4% в феврале 2022 года.

Победителями ежегодного конкурса грантов "Москва - добрый город" в 2021 году стали 102 НКО, представляющие весь спектр деятельности в социальной сфере. Благодаря реализации их проектов более 12 тысяч москвичей получат необходимую адресную помощь.

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