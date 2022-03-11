Канада запретила импорт нефти из России

Ранее аналогичный запрет ввели США
Канада ввела новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте канадского правительства. Ограничения наложены на импорт российских нефтепродуктов.
Уточняется, что приобретать нефть из России запрещается "любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады".
Ранее запрет на импорт российских нефти и газа ввели Соединенные Штаты.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После это Запад начал массово вводить против Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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