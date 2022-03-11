Россияне массово закрывают аккаунты в Facebook и Instagram

В ближайшее время соцсети компании Meta в России будут заблокированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании Meta после того, как её руководство одобрило на своих платформах призывы к насилию против российских военных. При этом правилами социальных сетей Facebook и Instagram, которыми владеет американская корпорация Марка Цукерберга, запрещен экстремизм в любых его проявлениях. Как сообщили в Роскомнадзоре, в ближайшее время эти сервисы Meta в России будут заблокированы.

Наряду с прочим русофобским информационным мусором в социальных сетях сейчас активно распространяется вот такая картинка. Сравнивают черты, якобы характерные для каждой национальности. Утверждается, что американцам присущи толерантность, щедрость, мультикультурализм, независимость. А вот русские - сплошь агрессивные, токсичные, негативные, эгоцентричные и аморальные люди, склонные к давлению и насилию. И эта сегрегация - не креатив отдельного пользователя - нациста. Это официальная политика Facebook. Американская социальная сеть запустила дискриминирующий русских пост в виде контекстной рекламы. То есть он появляется в ленте вне зависимости от желания или предпочтений. На пропаганду ненависти к русским обратили внимание к Кремле.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами. В целом ряде западных стран все больше ощущается атмосфера ненависти к русским, к российским гражданам. Это очень опасно. И наши сограждане должны быть начеку и проявить соответствующую осторожность", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Просто дискриминацией и разжиганием ненависти к нашим согражданам Запад не ограничивается. И вот свежий пример - в Берлине напали на германо-российскую школу. Радикалы подожгли вход в спортзал. Пострадавших нет. Сегодня ночью информагентство Reuters сообщило: американская корпорация Meta, которая управляет Facebook и Instagram разрешила пользователям в некоторых государствах Восточной Европы призывать к насилию против россиян, а еще желать смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Речь идет о подписчиках этих соцсетей из Украины, России, Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Прибалтики. По сути заокеанские топ-менеджеры подстрекают к убийству наших граждан. Компания Meta, принадлежащая американцу еврейского происхождения Марку Цукербергу, подтвердила: она временно отказывается от собственной политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Мол, сейчас нужно дать свободу такой форме политического самовыражения. Однако написавшие об этом журналисты якобы немного преувеличили.

"Это действительно сенсационный заголовок, который не соответствует обновлению политики. Временно разрешены призывы к насилию в отношении российских военных, которых пользователи называют оккупантами, но не русских вообще. Призывы к насилию против мирных российских граждан по-прежнему запрещены", - говорится в заявлении.

При этом в оригинальном посте от менеджеров Meta речь шла о русских оккупантах, своим подписчикам-русофобам они не разъяснили, кого именно отнести к этой категории. Например, националисты из прибалтийских республик оккупантами до сих пор называют всех граждан России.

"Они говорят invaders, то есть тот, кто вторгся. Только непонятно, кого они там имеют в виду: вооруженные силы, солдат или вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик, а, может быть, речь идет просто о гражданине России, который имеет российский паспорт, и он просто оказался на территории Украины, квазигосударства", - говорит Алексей Диденко, глава комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению.

В Госдуме действия корпорации Мeta назвали не просто информационной войной, а экстремизмом. Депутаты обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"Они думать должны головой, что творят, используя эти платформы. Разжигают ненависть, более того, призывают к убийству российских граждан. Задумайтесь. Понятно, что на нашей территории этого не будет, нашей страны. А что будет происходить за рубежом с нашими соотечественниками, теми, кто выехал на отдых или на временное место жительства?" - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить такие изменения правил. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников американской компании

в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации. Генпрокуратура обратилась в суд с иском о признании корпорации экстремистской организацией и запрете ее деятельности в нашей стране.

"Похоже, что придется закрыть свой аккаунт в Instagram, где уже более 50 тысяч подписчиков, поэтому я завел аккаунт во "ВКонтакте", Telegram. Призываю всех правильно воспринимать произошедшие события, но вы должны понимать, если кто-то призывает к убийству твоих близких, то закрывать на это глаза невозможно. Верю, что подавляющее большинство российских подписчиков социальных сетей Instagram и Facebook с понимаем отнесутся к принимаемым государством решениям. Повторюсь, у нас нет другого выхода", - заявил глава комитета Госдумы по информполитике, информации и связи Александр Хинштейн.

Многие известные люди уже объявили о закрытии своих аккаунтов в соцсетях, поощряющих экстремизм и насилие в отношении россиян. Среди них мэр Москвы, многие губернаторы и министры, звёзды и блогеры.

Лилия Акиньшина, Владислав Подымский, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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