Фонд мира ЕС выделит еще 500 млн евро на военную помощь Украине

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на саммите ЕС в Версале

Фонд мира ЕС выделит ещё 500 миллионов евро на военную поддержку Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на саммите Евросоюза в Версале. По итогам этой встречи главы государств и правительств ЕС выразили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя ограничительные меры уже больно бьют по самим европейцам. Киеву в очередной раз дали понять, что ни о каком вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре по-прежнему речи быть не может.

Роскошные декорации Версальского дворца, лидеры Евросоюза в наглаженных рубашках и дорогих костюмах. И тема Украины с ее страстным желанием вступить в этот закрытый клуб по ускоренной процедуре. Хотеть не вредно - как бы намекают Киеву в принятой на саммите декларации. Европейские устремления приветствуются. Не более.

"ЕС принял к сведению европейские устремления Украины и её выбор сближения с Европой в соответствии с Соглашением об ассоциации. В ожидании заключения Европейской комиссии мы без дальнейших промедлений будем ещё больше укреплять наши связи", - говорится в заявлении.

Как под копирку звучат слова сочувствия и поддержки Киеву, а также осуждение действий Москвы. Но эмоциональных решений прагматичные европейцы принимать не спешат. Точнее - спешат далеко не все. Против срочного вступления Украины в ЕС выступают - среди прочих - лидеры Франции, Испании и Нидерландов. Наиболее ярым же русофобам остается лишь сокрушаться.

"Мир изменился. Мы тоже изменились, но недостаточно. В документ саммита вошла фраза о принадлежности Украины к "европейской семье". Однако есть разница между европейской семьей и семьей Европейского Союза", - говорит премьер Словении Янез Янша.

"В этот раз мы послали сигнал, крайне важный для наших украинских друзей. Мы готовы дать Киеву перспективу. Я много раз говорил с Владимиром Зеленским, и он просил меня сделать все, чтобы подарить надежду украинскому народу. Но все что мы смогли сделать - это предоставить Украине статус кандидата. Это всё, но, я надеюсь, мы еще вернемся к этому вопросу", - заявил Гитанас Науседа, президент Литвы.

Разорённая за период независимости, да еще и захваченная радикалами страна - здесь не то чтобы нон грата, но союзник весьма сомнительный. Об этом накануне прямо заявил хозяин саммита, президент Франции Эммануэль Макрон. К тому же, принять в свои ряды Украину по ускоренной процедуре - значит создать прецедент для грузин и молдаван, которые тоже вот только недавно подали заявки. И без того сейчас тяжело. Слишком уж больно бьют по европейской экономике ограничения, которые Старый свет сам же ввел против России. И хотя Жозеп Боррель признавался, что санкции у Евросоюза закончились, на саммите пытаются придумать новые. Ну и поддержать, чем могут, Украину.

"Европейский фонд мира удвоит военную помощь Украине от ЕС и доведёт её до 1 миллиарда евро. Мы также думаем об усилении санкций против российской экономики. Мы должны продолжать давление на Россию", - сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Речь на саммите идет и об энергетической безопасности. Несмотря на то, что Москва выполняет все свои обязательства и намерена действовать так и впредь, в Версале звучат призывы готовиться к любому сценарию. Рассматриваются перспективы сокращения импорта нефти, газа и угля.

"Сегодня мы продолжим рассматривать вопросы безопасности и энергетической зависимости от России. Все понимают, что мир изменился после 24 февраля, и мы должны вернуться к фундаментальным вещам", - сообщила Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии.

"Мы должны обрести энергетическую независимость от России как можно скорее. Потому что с одной стороны мы ввели очень серьезные санкции против агрессора, но с другой - поддерживаем и финансируем его, когда покупаем у них нефть и газ", - убеждена Санна Марин, премьер-министр Финляндии.

Впрочем, здесь понимают: отказаться от российских энергоресурсов полностью просто невозможно. Мировых запасов на всех не хватит. Курс же на "зеленую" энергетику до сих пор себя не оправдал. Однако спекулировать на этой теме политики продолжают. Министр иностранных дел Германии - страны, не признающей Крым российским,- приехала в признанную ФРГ республику Косово. И в местном ветропарке разразилась речью об опасной России.

"Зеленая" энергия - это не только проблема климата, но и проблема безопасности. Война президента Путина против Украины не оставляет у нас никаких сомнений в том, что мы должны уменьшить нашу зависимость от ископаемых источников энергии и использовать возобновляемые источники энергии", - говорит Анналена Бербок.

Европейские потребители в результате затягивают пояса. Платёжки за электричество и отопление приходят космические. Да и цены на заправках выросли настолько, что некоторые продавцы уже разбавляют бензин этиловым спиртом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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