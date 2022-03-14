Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Весам предстоит провести день тишины, у Скорпионов понедельник богат на радостные новости

Овны

Сегодня не просто понедельник - это день интуитивных прозрений и осознаний. У вас, как и у многих других, этой весной формируются новые ценности, и процесс этот необычайно интересный!

Тельцы

Представители этого знака, особенно связанные с музыкой, изобразительным искусством, психологией, йогой, станут сегодня популярнее. Всем остальным важно вспомнить о своих высших духовных целях.

Близнецы

Этот день может оказаться очень успешным для тех, кого интересует карьерный рост. Но есть один нюанс: нельзя действовать корыстно, нечестно, неэтично – за это будет наказание.

Раки

Солнце, Нептун и Юпитер усиливают водную стихию, и ваш знак сейчас тоже в фаворитах. Вы хорошо продвинетесь в учебе, научной работе, купите выгодные билеты для поездки за границу.

Львы

Луна в вашем знаке сошлась в поединке с Марсом – планетой агрессивной и настойчивой. Уходите от открытых столкновений, действуйте другими методами – дипломатично и корректно.

Девы

Волшебное, необычное время для вас продолжается: в личной жизни могут происходить настоящие чудеса. Вы как никогда способны понимать, меняться, совершать красивые поступки.

Весы

День тишины: не афишируйте свои чувства, не знакомьте новых возлюбленных с друзьями или родней. Также сегодня неподходящий момент для стрижки, покупки новой одежды.

Скорпионы

Для всех представителей этого знака Солнце с Нептуном приготовили специальное предложение. Следите за событиями: день богат на радостные новости, свежие идеи, хорошее настроение.

Стрельцы

Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, вдали от посторонних глаз. Занимайтесь спокойными делами, смотрите телевизор или просто бездельничайте: вам нужен отдых!

Козероги

Звезды помогут вам в поисках вещей, которые вы не можете найти, или друзей, с которыми утеряна связь. Удачно сложатся поездки по городу, важные звонки, деловая переписка.

Водолеи

Внимание, мужчины! Вам сегодня потребуется много терпения для общения со своими половинками. Женщинам тоже не помешает миролюбивый настрой.

Рыбы

Солнце и Нептун в вашем знаке действуют сообща, усиливая вашу фантазию и творческое начало. Главное – не уходите в свой внутренний мир, уделяйте внимание тем, кто рядом.

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