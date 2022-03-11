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Мужчина открыл стрельбу из дома в Домодедово

16:37
  • пятница
  • 11 марта 2022

СМИ сообщают о пострадавшем

Как сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК, в городе Домодедово на улице Королева мужчина, находясь в одном из многоэтажных домов, открыл огонь из неустановленного оружия.
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"Несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям", - сказано в сообщении. На месте работают сотрудники МВД и Следственного комитета.

Источник РИА "Новости" рассказал, что, по предварительной информации, в результате стрельбы пострадал один человек, повреждены две машины.

СМИ пишут, что стрелявший - предприниматель Юрий Жорин, гендиректор компании "АйсРоос".

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